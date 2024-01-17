Авиация может успешно действовать на южном направлении, особенно в направлении Херсона, делится эксперт.

Процесс деоккупации Украины стартует с полуострова Крым, и доступны разнообразные стратегии для этого, в том числе обход сухопутных операций. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе подмечает, при наличии достаточного количества дальнобойных средств поражения, можно достичь окружения Крыма в течение нескольких недель, а в крайнем случае через полтора-два месяца, применяя авиацию и ракеты.

Он подчеркивает важность наличия достаточного количества ракет ATACMS, даже с дальностью до 160 километров, чтобы контролировать практически весь сухопутный коридор от Ростова до Мелитополя при использовании нескольких сотен таких ракет.

"Авиация может успешно действовать в направлении Херсона, то есть, авиация хорошо отработает по Херсонскому направлению. После установления преимущества в воздушном пространстве и уничтожения противовоздушной обороны оккупантов в Крыму, истребители F-16, более чем ста единиц, могут приступить к выполнению боевых задач" - подмечает эксперт в своем прогнозе.

Эксперт утверждает, что за приблизительно месяц самолеты способны аннулировать Черноморский флот россии.

Также он подметил, что оккупанты, вероятно, воспользуются морозной погодой для передвижения тяжелой техники. Если морозы продержатся хотя бы 10 дней, то почва примерзнет сильнее. Это позволит противнику продолжать оказывать давление на украинский гарнизон, используя тяжелую технику.

Последние новости Украины:

У врага новый подлый план - раскрыта его суть.

Россияне сбросили с беспилотника боеприпасы прямо на спасателей.

Будьте внимательны - боец ВСУ предупредил об еще одной опасности.