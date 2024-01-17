Во Львовской области трагически оборвалась жизнь маленькой девочки, ребенок погиб вместе со своим дедушкой.

Обстоятельства трагедии сообщили в ГСЧС Украины, пишет Politeka.net.

По словам спасателей, смертельный пожар возник в городе Самбор. Пламя вспыхнуло в одноэтажном 3-квартирном деревянном жилом доме.

Чрезвычайники спасли женщину 1965 года рождения, которая стояла на балконе и звала на помощь.

«К сожалению, в помещении было обнаружено тело владельца квартиры 1962 года рождения и тело его внучки, 2021 года. Вероятно, дедушка пытался спасти ребенка, накрыв его собой», - рассказали спасатели о трагедии.

Добавим, ранее в ГСЧС предупредили, что в Украине участились случаи отравления людей угарным газом и продуктами горения.

"Угарный газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти", - предупреждают спасатели.

Головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости и головокружение – вот основные симптомы отравления угарным газом.

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