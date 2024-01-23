Старейшина предсказал, как закончится война в Украине, и когда наступит новая эра для украинцев, объединившихся в беде.

Эксперты утверждают, что новый наступивший год, начиная с самого своего начала, будет временем победы и установления мира. Подобное мнение высказывает и старейшина-прорицатель по имени Герман. Согласно его словам, земля затрясется под ногами тех, кто начал войну, однако после этого последует эпоха мира.

Говоря о том, когда закончится война в Украине, прорицатель делится, что уже предвидит появление света, освещающего путь к миру в текущем году, после периода боли и тяжких испытаний.

"Поднимется из пепла войны народ, выдержавший испытание огнем, найдет силу в своем единстве, и воскресшая, она снова взлетит выше и крепче, чем когда-либо. Среди развалин и пожарищ со слезами на лицах люди соберутся вместе, вспоминая прошлое" - делится прорицатель о том, как закончится война в Украине.

Старейшина предсказывает более детально, как закончится война в Украине с наступлением новой эры для украинцев, объединившихся в беде. По словам прорицателя, украинцы смогут возродиться духом:

"В новую эпоху, которая начнется после 2024 года, Украина откроет Новый раздел своей истории, это будет время, когда творчество и инновации сплетутся с глубокими традициями и культурными корнями" - делится предсказатель.

Народ, переживший огненные испытания войны, обнаружит неиссякаемый источник творческой энергии в искусстве и литературе, подчеркивает он, говоря о том, как закончится война в Украине.

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