Повреждение этого самолета создаст "пробелы" у россиян на Запорожском и Херсонском направлениях, пока они не восстановят маршруты.

Воздушные силы провели мощный удар по России, уничтожив самолет А-50. Это исторически первый случай уничтожения такого вида воздушного средства. Кроме того, подвергся повреждению самолет Ил-22. Ситуацию решил детальнее проанализировать полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан.

Это событие окажет существенное воздействие как на психологическом, так и на техническом уровне, оставив россию в шоке на продолжительное время, считает эксперт.

"У россии изначально было 9 самолетов А-50, и после удара их осталось 8. Однако главная проблема заключается в готовности экипажей, поскольку у противника всего 3–4 экипажа, способных выполнять боевые задачи. Теперь попытаются устранить слабое место в своей системе ПВО в районе Керченского моста" - сразу подмечает эксперт.

По словам летчика-инструктора, А-50 выполнял именно эту задачу. Тем не менее восстановление после таких потерь — это длительный процесс.

Второй подбитый самолет представляет собой сложную машину, являющуюся воздушным командным пунктом (ВКП) для управления действиями наземных войск.

"Повреждение этого самолета создаст "пробелы" у россиян на Запорожском и Херсонском направлениях, пока они не восстановят маршруты для своих операций. Также возникнут проблемы с экипажами" - предположил эксперт.

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