Возможны отставки на этом уровне, но это маловероятно приведет к изменениям в высшем военном руководстве, предположил эксперт.

Потери оккупантов уже оцениваются в сотни миллионов долларов, и это негативно отразится на их способности вести боевые операции. Полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан рассказал о том, как украинские военные нанесли существенные удары по рф, уничтожив самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

На борту этих самолетов могли находиться высокопоставленные чиновники, поскольку именно с А-50 осуществляется управление боевыми операциями и принимаются решения о маршрутах запуска ракет.

"С данного самолета обычно ведется непосредственное управление боем, а также работа с локатором по принятию решений о маршруте запуска ракет. Это могли быть генералы, ответственные за дальнейшую работу ракетных систем и маршруты "Шахедов"" - заключил эксперт.

Свитан подчеркивает, что проблема связана скорее с недоработками в среднем звене. Возможны отставки на этом уровне, но это маловероятно приведет к изменениям в высшем военном руководстве.

Также эксперт подчеркивает важность наличия достаточного количества ракет ATACMS, даже с дальностью до 160 километров, чтобы контролировать практически весь сухопутный коридор от Ростова до Мелитополя при использовании нескольких сотен таких ракет.

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.