Несмотря на прогресс в захвате Марьинки Донецкой области, достигнутый в конце декабря 2023 года, России не удалось использовать этот успех для продвижения ни на запад в сторону Курахово, ни на юг в сторону Новомихайловки, рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Как отмечает эксперт, британская разведка сообщает, что, вероятно, окружение Авдеевки останется основным направлением действий российских военных.

"На данный момент россия добилась лишь ограниченных территориальных успехов, заплатив значительной ценой в потерях техники и личного состава. При этом поселок Степовое на севере продолжает находиться под контролем Украины, обеспечивая доступ к Авдеевскому маршруту снабжения" - делится эксперт.

Он также предположил, что попытки россии изолировать город маловероятны, по крайней мере, в течение ближайшей недели.

По мнению Жданова, военные столкновения в конечном итоге перекинутся на территорию России, поскольку нет другого эффективного способа противостоять противнику. Такое мнение выразил полковник запаса ВСУ.

В то время как обсуждается передача Украине авиации, Жданов подчеркивает, что возможно будет тихое одобрение со стороны союзников на использование западного вооружения на территории России.

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