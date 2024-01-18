В случае, если такой сдвиг в восприятии произойдет, это может предоставить Украине возможность одержать победу.

На текущий момент ведется позиционная война, где россия осуществляет ограниченные давящие операции на отдельных участках, делится полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что как самостоятельное крупномасштабное наступление россии, так и активные контрнаступления Украины в настоящее время маловероятны.

"Ситуация не тупиковая, но представляет собой патовую ситуацию, где многое зависит от действий партнеров Украины. То есть, переломным моментом может стать изменение парадигмы восприятия ситуации со стороны западных партнеров. Они должны осознать необходимость остановить рф, так как она сама этого делать не будет" - заключил аналитик.

Он добаваил, в случае, если такой сдвиг в восприятии произойдет, это может предоставить Украине возможность одержать победу над россией на поле боя и установить более стабильные условия безопасности, по крайней мере, на евразийском континенте.

Также Жданов предположил, в то время как обсуждается передача Украине авиации, возможно будет тихое одобрение со стороны союзников на использование западного вооружения на территории рф.

"Как сказал польский министр иностранных дел, что в ответ на новогодние массированные ракетные удары надо дать Украине ракеты большой дальности и закрыть глаза на их применение. Вот именно так, скорее всего, и будет" - высказался аналитик.

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