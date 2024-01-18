Противостояние с рф будет смещаться, поэтому важно реально оценивать то, как долго будет длиться война в Украине, считает эксперт.

Военные столкновения на границе продолжатся как минимум еще 10 лет. Говоря о том, как долго будет продолжаться война в Украине, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан рассказал, что у ВСУ есть возможность разгромить российскую армию на своей территории и достичь украинско-российской границы к осени 2024 года.

По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора, Украина сможет одержать победу в следующем году, если гаранты безопасности согласно Будапештскому меморандуму предоставят необходимое вооружение. Однако он предполагает, что противостояние с Россией будет продолжаться, поэтому война в Украине будет продолжаться уже в другой области.

"После освобождения территории и разгрома российской армии в Украине, боевые действия на границе будут длиться еще минимум 10 лет, пока российская империя существует и распадается" - высказался эксперт.

Свитан, говоря о том, как долго будет продолжаться война в Украине, также указывает, что развал российской империи начнется, вероятно, с Кавказа, распространяясь затем в Якутию. В связи с этим придется поддерживать армию вдоль линии границы, которая останется фронтовой линией, чтобы справляться с пограничными стычками.

"Война может уменьшиться в масштабах, она все равно будет продолжаться в значительно меньшей форме, аналогичной тому, как это было в течение восьми лет оккупации Донбасса и Крыма" - делится аналитик, высказав предположение, как долго будет продолжаться война в Ураине в целом.

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