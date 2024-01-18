Все цивилизованные страны, включая Китай и те, которые придерживаются нейтралитета, пришли к общему согласию, считает эксперт.

Цивилизованный мир испытывает страх перед неопределенными последствиями ядерного взрыва, поскольку распространение радиации может произойти в любом направлении, затрагивая страны как на Западе, так и на Востоке. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов делится, невозможность точно предсказать направление ветра в следующий час делает любую диверсию на атомной станции неопределенной и опасной.

Эксперт отмечает, что одним из сдерживающих факторов, препятствующих использованию ядерного оружия и проведению диверсий на украинских атомных станциях, является неспособность точно предсказать распространение радиации.

"Почему? Потому что это может открыть "ящик Пандоры", и все это закончится очень печально вообще для всего человечества, и это в худшем случае. Если с наименьшими потерями, то это будет "ядерная помойка" в центре Европейского континента, и куда будет дуть ветер с места аварии, никто не может знать и предсказать" - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что как самостоятельное крупномасштабное наступление россии, так и активные контрнаступления Украины в настоящее время маловероятны.

"Ситуация не тупиковая, но представляет собой патовую ситуацию, где многое зависит от действий партнеров Украины. То есть, переломным моментом может стать изменение парадигмы восприятия ситуации со стороны западных партнеров" - заключил аналитик.

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