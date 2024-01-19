Оккупанты уже заявили, что удары наносятся по военным объектам Украины в тылу Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Противник стал более активно использовать дроны-камикадзе против передовых позиций ВСУ. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов рассказал, в настоящее время трудно для Вооруженных Сил Украины достичь левого берега Херсонщины из-за замерзания рек.

"Что касается ситуации в районе Крынок, ВСУ по-прежнему удерживают свои позиции. Ежедневно ведутся позиционные бои, но фронтовая линия пока не меняется. Некоторые источники утверждают, что оккупанты из 8-й роты 810-й бригады морпехов Черноморского флота России подняли флаг россии в центре Крынок" - делится эксперт.

Он добавил, в данный момент аналитики из Института стратегических исследований не обнаружили визуальных подтверждений этому.

Пока оккупанты утверждают, что ВСУ были вынуждены покинуть все острова в дельте Днепра из-за замерзания реки, и эта территория теперь является серой зоной.

"Враг уже предпринимал попытки высадиться на одном из островов, но наша артиллерия разгромила всю группу противника" - делится аналитик.

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