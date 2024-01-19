После новогодних праздников противник стал активнее действовать на многих участках фронта.

После неудачного зимнего наступления на позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в 2023 году, армия путина снова готовится к новой атаке в Донбассе, о чем стали активно сообщать в СМИ. В предыдущем году противник пытался атаковать территорию Донецкой области в районе Угледара, и сейчас подготавливает удар со стороны Луганщины, делится полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан.

Недавно стало известно о частичном успехе оккупантов в районе Белогоровки, откуда возможно начнется новое наступление.

"После новогодних праздников противник стал активнее действовать на многих участках фронта. Накопление сил противника на различных участках фронта поднимает возможность массовых атак, подобных тем, которые имели место в начале войны, в боях под Угледаром, Бахмутом и Авдеевкой" - делится эксперт.

Аналитик предупреждает, что ВСУ не должны терять бдительность, учитывая значительные ресурсы противника, включая значительное число военнослужащих (до 450 тысяч человек) и военной техники.

Также эксперт подчеркивает важность наличия достаточного количества ракет ATACMS, даже с дальностью до 160 километров, чтобы контролировать практически весь сухопутный коридор от Ростова до Мелитополя при использовании нескольких сотен таких ракет.

Поскольку, по словам экспертов, не стоит забывать, что в РФ из Ирана и КНДР постоянно поступают грузы с боеприпасами (ракетами, снарядами, дронами).

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