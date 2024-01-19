В случае ракеты с пассивной головкой наведения необходимо постоянно облучать цель радаром, будь то наземный или воздушный.

Украинские военные впервые использовали самодельную противовоздушную оборону под названием "FrankenSAM". Эта система объединяет советские системы с американскими ракетами, о чем детальнее рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан.

Важными элементами этой системы являются две системы наведения ракет: активная головка самонаведения и пассивная.

"Система передачи цели, которая видит – либо локатор, либо сама ракета своим радаром", – пояснил Свитан. Такая ракета с активной головкой самонаведения фактически является летающим радаром, который направляет ракету к цели, после чего происходит подрыв боевой части и уничтожение воздушной цели.

Свитан также отметил, что в случае ракеты с пассивной головкой наведения необходимо постоянно облучать цель радаром, будь то наземный или воздушный, чтобы ракета могла получить отраженный сигнал от цели и навестись на нее.

"На данный момент в Украине находится несколько видов ракет, в основном используемых в гибридных системах. Хорошие результаты продемонстрировали системы, где используется один локатор из одной системы, пусковая установка и ракета НАТО" - поделился Свитан.

Также эксперт подчеркивает важность наличия достаточного количества ракет ATACMS, даже с дальностью до 160 километров, чтобы контролировать практически весь сухопутный коридор от Ростова до Мелитополя при использовании нескольких сотен таких ракет.

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