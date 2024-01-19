Все усилия российских сил на направлении к Авдеевке не приносят им оперативных преимуществ, рассказывает аналитик.

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, полковник в запасе Вооруженных Сил Украины, выразил мнение о том, что в ближайшее время противник предпримет меры для обеспечения своей безопасности. Оккупанты пытаются наступать, используя различные виды амуниции, включая форму морской пехоты.

Эксперт указал на опасность направлений в районе Крынок и особенно вблизи Олешек для российских сил. Он отметил, что движение из Крынок может направиться в сторону Армянска, а из Олешек – на Скадовск, где захватчики разгружают большое количество военной амуниции.

"Россияне, осознавая опасность этих направлений, будут предпринимать шаги для обеспечения своей безопасности в ближайшее время. Все усилия российских сил на направлении к Авдеевке не приносят им оперативных преимуществ. Это было очевидно с октября 2022 года, ведь ВСУ успешно выстроили систему обороны, где один гарнизон поддерживает другой" - делится аналитик.

Таким образом, удерживаются и первая, и вторая линии обороны. Авдеевка, по его словам, продолжает удерживаться благодаря гарнизонам в Очеретинске и Карловке, которые эффективно поддерживают город и будут продолжать это делать настолько, насколько у Украины хватит сил и средств.

"Это обеспечивает постоянное сопротивление оккупантам и создает дополнительные трудности для российских сил" - рассказал эксперт.

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