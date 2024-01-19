Россияне будут избегать приближения к украинским позициям, так как опасаются подобных поражений, аналогичных предыдущим.

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем свидетельствует о потере страной-агрессором контроля над этим участком фронта. Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований, Александр Мусиенко заявил, украинские пилоты возможно будут активно действовать над Азовским морем уже в этом году, учитывая их способность нейтрализовать такие российские самолеты.

"Уничтожение А-50 и Ил-22 свидетельствует о расширении возможностей Украины. Это не только укрепляет оборонные способности на суше и в море, но также подчеркивает увеличение возможностей в воздухе. Первая реакция врага - попытаться уйти подальше от зоны поражения украинским оружием" - заметил эксперт.

Он предположил, что россияне будут избегать приближения к украинским позициям, так как опасаются подобных поражений, аналогичных предыдущим.

Например, после удара по аэродрому в оккупированном Бердянске они переместили свои ударные вертолеты в глубь своей территории, а после потери нескольких кораблей в Черном море - вывели оставшиеся в Абхазию.

"Россияне, вероятно, переместили хранилище ракет "Калибр" из оккупированного Крыма в один из населенных пунктов Краснодарского края" - делится аналитик.

Попутно он напоминает, что в последнее время мы видим, что украинские силы и дроны часто работают по белгороду, это происходит именно потому, что они ищут и бьют по этим объектам. А между тем россия, констатирует эксперт, подает это так, что бьют по их городу, но дело в том, что именно в городе они ставят С-300, которыми атакуют Харьков.

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