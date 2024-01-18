Медиум Анна Атаманова предупредила, что в беларуси готовится мобилизация, но власти боятся, что люди поднимут бунты, а лукашенко в это время хочет покинуть президентский пост.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Планируется ли в беларуси сейчас мобилизация для того, чтобы штурмовать Украину?

Да, обдумывают этот вопрос, но боятся, как его подать, потому что люди могут поднять бунт. Сначала соединение должно быть, а затем последует объявление. Как-то так хотят подать, как союз, соединение между россией и беларусью.

То есть россия хочет полностью поглотить беларусь?

Да, через какие-то союзы, объединения. Испугать людей, сказать, что это вынужденно, угроза идет.

Верно ли, что лукашенко в ближайшее время уйдет в отставку?

лукашенко… Я вижу, что у него болезни усиливаются, он очень напряжен, нервный. Он просто хочет как-то красиво уйти, время оттягивает, дождаться, чтобы уйти. Люди... У него руки как в крови. Все равно мобилизовать людей, команда. Но есть сигнал, чтобы они готовились к войне. Подготовки ведутся, обучение уже ведется.

Оружия ядерного много?

Я вижу такие круглые насадки, боеголовки на ракеты… Если это оно, то есть запасы есть. Как команда к полной готовности на всякий случай тоже. Как одежду шьют военную.

В феврале возможен ли прорыв границы Украины и беларуси?

Что-то перелетать может. Как прорыв Украина-россия больше идет информация. беларусь – не Украина, как-то по-другому.

Где именно враг планирует прорыв?

Здесь мне не нравится, Черниговщина. Но им нужно где-то расчистить больше, Днепр, вода. Это не наземный путь.

Что-то летающее. Химия – да, она уже есть. Химия есть, но что-то летающее планируется. Дроны, большее количество дронов, дронами разбить. Взлом системы какой-то идет, информация. И я слышу звук самолетов. Вырубить вроде свет, заблокировать вроде какие-то системы, и самолеты. Все зависело от того, что они не могли выбить свет.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад таро и рассказала, что российские ДРГ пытаются создать нам проблемы на границе, только у них мало что получится.

Также Politeka писала о том, что Гергель заявила, что Украина сможет стать наставником всего мира, но для этого нужно измениться внутри себя, духовно вырасти.





