Российские силы предпринимали несколько попыток прорыва своего десанта в тыл украинских защитников в районе села Крынки, Херсонская область. Несмотря на все трудности, Вооруженные Силы Украины с героизмом сопротивляются врагу и активно расширяют контроль на левом берегу, делится полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Одной из ключевых проблем Вооруженных Сил Украины является возможность использования реки Днепр в качестве транспортной артерии для перемещения личного состава на левый берег Херсонской области. Тем не менее, отсутствие четкой линии фронта создает лишь плацдармы, которые удерживаются нашими войсками" - делится эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что существует риск высадки вражеского десанта, ссылаясь на предыдущие попытки оккупантов высадиться на одном из островов несколько дней назад. Украинские защитники своевременно выявили и уничтожили эту угрозу.

"На данный момент ВСУ удерживают контроль над плацдармами на левом берегу и активно работают над расширением своего боевого потенциала. Ограничивающим фактором остается невозможность переброски тяжелой техники" - добавил эксперт.

Морская пехота Украины ведет боевые действия с ограниченным снаряжением, но, тем не менее, добивается успеха против танков и бронетехники противника.

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