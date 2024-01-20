Силы обороны испытывают затруднения с передвижением техники на левый берег Днепра, но существует перспектива расширения плацдарма на глубину более 10 километров в нескольких ключевых точках. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов сообщает, необходимо для нейтрализации возможной угрозы со стороны артиллерии противника, способной атаковать реку Днепр.

"При успешном увеличении размеров плацдарма более чем на 20 километров появится возможность использовать паромы для перемещения тяжелой техники, и в долгосрочной перспективе могут быть построены понтонные мосты через Днепр", - рассказывает аналитик.

Он подчеркнул, что основной вызов заключается в достижении необходимой глубины плацдарма.Также эксперт рассказал, в настоящее время трудно для Вооруженных Сил Украины достичь левого берега Херсонщины из-за замерзания рек.

"Что касается ситуации в районе Крынок, ВСУ по-прежнему удерживают свои позиции. Ежедневно ведутся позиционные бои, но фронтовая линия пока не меняется. Некоторые источники утверждают, что оккупанты из 8-й роты 810-й бригады морпехов Черноморского флота России подняли флаг россии в центре Крынок" - делится эксперт.

Он добавил, в данный момент аналитики из Института стратегических исследований не обнаружили визуальных подтверждений этому.

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