Таролог, говоря о том, когда закончится война в Украине, прогнозирует период от января по апрель 2024 года как время относительного спокойствия.

Ожидания украинцев от успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и вытеснения врага с территорий страны, с целью завершения долгой войны, могут быть оправданы по прогнозам таролога Ирины Клевер. На своем YouTube-канале она представила результаты таро-расклада и пришла к выводу, что контрнаступление не следует ожидать, говорят о том, когда закончится война в Украине.

По ее мнению, завершение военных действий в Украине будет иметь иную динамику.

"Финал прописан не наступлением. Я скажу так. То, что надо, то дают. А финал прописывает тот, кто начинает войны, тот их и заканчивает. Финал прописан с победой Украины" - делится таролог, рассказывая о том, когда закончится война в Украине.

Она также прогнозирует период от января по апрель 2024 года как время относительного спокойствия и ожидания. Рассказывая о том, когда закончится война в Украине, таролог подмечает, с апреля по июль она предсказывает наступление событий, вызывающих радость.

Таролог выразил веренность в возможном завершении войны в Украине в 2024 году.

"И вот весной будет активная фаза, можем заметить, что весной по всему миру так будет и в нашей стране тоже. Чтобы предупредить эскалацию, надо как-то разработать план, обезопасить население. Ну не боеспособное население, которое может помешать. Это касается и таких людей у власти, что мешают навести порядок", - делится таролог.

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