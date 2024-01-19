Восхитительный испанский омлет, полный ароматных и вкусных ингредиентов, приготовится с легкостью, станет ярким украшением вашего стола, пишет Хайзер.

Быстрый испанский омлет, известный как "тарта де пататас" или "тарта де папас", является популярным блюдом в испанской кухне. Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 4 картошки среднего размера, очищенные и нарезанные кубиками
  • 1 лук, мелко нарезанный
  • 2-3 ст. ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу

Инструкции:

  1. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.

  2. Добавьте нарезанный лук в сковороду и готовьте его до мягкости.

  3. Добавьте нарезанные картошку в сковороду. Обжаривайте картошку, периодически помешивая, до тех пор, пока она не станет мягкой и золотистой.

  4. Взбейте яйца в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.

  5. Полейте взбитые яйца сверху картошки и лука в сковороде. Перемешивайте смесь, чтобы яйца равномерно распределились.

  6. Покройте сковороду крышкой и готовьте омлет на среднем огне до тех пор, пока верх не застынет. Это займет примерно 5-7 минут.

  7. Когда омлет сверху уже застыл, можно слегка подрумянить его снизу. Поставьте сковороду под гриль на несколько минут.

  8. Подавайте испанский омлет горячим, нарезанным на ломтики. Можно подать его как основное блюдо или закуску.

Аккуратно переложите готовый омлет на поднос или сервировочную тарелку и нарежьте на порционные кусочки.

Подавайте испанский омлет теплым, чтобы все смаковые нюансы полностью раскрылись.

Этот простой рецепт поможет вам приготовить вкусный испанский омлет всего за небольшое количество времени. Приятного аппетита!