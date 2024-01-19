Восхитительный испанский омлет, полный ароматных и вкусных ингредиентов, приготовится с легкостью, станет ярким украшением вашего стола, пишет Хайзер.

Быстрый испанский омлет, известный как "тарта де пататас" или "тарта де папас", является популярным блюдом в испанской кухне. Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

Инструкции:

Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.

Добавьте нарезанный лук в сковороду и готовьте его до мягкости.

Добавьте нарезанные картошку в сковороду. Обжаривайте картошку, периодически помешивая, до тех пор, пока она не станет мягкой и золотистой.

Взбейте яйца в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.

Полейте взбитые яйца сверху картошки и лука в сковороде. Перемешивайте смесь, чтобы яйца равномерно распределились.

Покройте сковороду крышкой и готовьте омлет на среднем огне до тех пор, пока верх не застынет. Это займет примерно 5-7 минут.

Когда омлет сверху уже застыл, можно слегка подрумянить его снизу. Поставьте сковороду под гриль на несколько минут.