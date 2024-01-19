Восхитительный испанский омлет, полный ароматных и вкусных ингредиентов, приготовится с легкостью, станет ярким украшением вашего стола, пишет Хайзер.
Быстрый испанский омлет, известный как "тарта де пататас" или "тарта де папас", является популярным блюдом в испанской кухне. Вот простой рецепт:
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 4 картошки среднего размера, очищенные и нарезанные кубиками
- 1 лук, мелко нарезанный
- 2-3 ст. ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Инструкции:
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Разогрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне.
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Добавьте нарезанный лук в сковороду и готовьте его до мягкости.
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Добавьте нарезанные картошку в сковороду. Обжаривайте картошку, периодически помешивая, до тех пор, пока она не станет мягкой и золотистой.
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Взбейте яйца в миске. Добавьте соль и перец по вкусу.
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Полейте взбитые яйца сверху картошки и лука в сковороде. Перемешивайте смесь, чтобы яйца равномерно распределились.
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Покройте сковороду крышкой и готовьте омлет на среднем огне до тех пор, пока верх не застынет. Это займет примерно 5-7 минут.
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Когда омлет сверху уже застыл, можно слегка подрумянить его снизу. Поставьте сковороду под гриль на несколько минут.
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Подавайте испанский омлет горячим, нарезанным на ломтики. Можно подать его как основное блюдо или закуску.
Аккуратно переложите готовый омлет на поднос или сервировочную тарелку и нарежьте на порционные кусочки.
Подавайте испанский омлет теплым, чтобы все смаковые нюансы полностью раскрылись.
Этот простой рецепт поможет вам приготовить вкусный испанский омлет всего за небольшое количество времени. Приятного аппетита!