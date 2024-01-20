Когда в Украине накопится достаточно беспилотников для массового запуска, рф потеряет значительные военные ресурсы.

В течение последних суток по территории России произошли несколько сильных ударов, направленных на объекты военного назначения. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан пояснил, какие последствия могут возникнуть из-за таких атак.

Свитан отметил, что в Белгороде пытаются создать образ несчастий, что может предвестовать судьбу, аналогичную той, что ожидала Марьинку и Бахмут. Он подчеркнул, что местным жителям давно уже стоит рассмотреть возможность эвакуации.

"То есть русская армия поставила на Белгороде крест, его, вероятно, ждет судьба Марьинки и Бахмута. Белгородцам давно уже стоит уезжать" - заметил эксперт.

Чтобы атаковать на такие дальности, в Украине имеются ЗРК "Ольха", ракеты M31 для системы HIMARS и установки С-300. Военный аналитик уверен, что эти удары принесут важные результаты, и россиянам придется рано или поздно выбирать между постоянным сбиванием ракет или утратой своих установок С-300.

Он также подчеркнул, что когда в Украине накопится достаточно беспилотников для массового запуска по Белгородской области, россия потеряет значительные военные ресурсы.

Также аналит выразил мнение о том, что в ближайшее время противник предпримет меры для обеспечения своей безопасности. Оккупанты пытаются наступать, используя различные виды амуниции, включая форму морской пехоты.

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