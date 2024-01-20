Дело в том, что оккупанты снова подвергли себя подобной ракетной засаде, на этот раз в районе на Херсонщине.

Российские вторгшиеся войска постоянно попадают в одни и те же ловушки, так как зависят от внутренних документов и постулатов, от которых им сложно отклониться. Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, полковник в запасе Вооруженных Сил Украины поделился, несмотря на наличие аналитических центров в рф, предоставляющих определенные прогнозы, военные не всегда учитывают их рекомендации.

"Один из ударов по российскому самолету Су-34 над Енакиево в 2023 году, когда он пытался атаковать Авдеевку, был нанесен при использовании ракетной засады. Однако россияне повторили ту же ошибку, выпустив 5 бортов над Клинцами в Брянской области, и украинские силы сбили их" - делится эксперт.



Дело в том, что оккупанты снова подвергли себя подобной ракетной засаде, на этот раз в районе Крынок на Херсонщине, где были уничтожены 3 самолета Су-34. Свитан отметил, что россияне не извлекают уроков из подобных случаев, полагаясь на достаточное количество вооружения и живой силы.

"Для рф ключевым вопросом является возможность восстановления своих потерь в авиации. Если восстановление Су-34 еще возможно, то в случае А-50, который был уничтожен украинскими силами над Азовским морем, такая возможность отсутствует" - рассказал аналитик.

Эксперт указал на опасность направлений в районе Крынок и особенно вблизи Олешек для российских сил. Он отметил, что движение из Крынок может направиться в сторону Армянска, а из Олешек – на Скадовск, где захватчики разгружают большое количество военной амуниции.

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