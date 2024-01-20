Продолжительный период без использования "Калибров" в боевой готовности связан с этим изменением базирования.

Есть вероятность перемещения основной ракетной базы из Севастополя в Новороссийск со стороны россии. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов сообщает, противник способен поддерживать готовность до 12 ракет типа "Калибр".

Он также отмечает, что малые ракетные корабли оборудованы четырьмя пусковыми установками, а у эсминцев может быть восемь таких установок.

По его мнению, это объясняется особенностями хранения и обслуживания ракет, а также методами их загрузки на корабли. Жданов подчеркивает, что продолжительный период без использования "Калибров" в боевой готовности связан с этим изменением базирования.

"В отношении возможности массированной ракетной атаки со стороны рф против Украины - практически невозможно предсказать ее временные рамки. Надо учитывать ту разведывательную информацию, которую мы получаем, что они готовы. Носители вышли в Черное море, и это может говорить о том, что они готовы к нанесению ударов" - делится аналитик.

Также Жданов сообщает, необходимо для нейтрализации возможной угрозы со стороны артиллерии противника, способной атаковать реку Днепр.

"При успешном увеличении размеров плацдарма более чем на 20 километров появится возможность использовать паромы для перемещения тяжелой техники, и в долгосрочной перспективе могут быть построены понтонные мосты через Днепр", - рассказывает аналитик.

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