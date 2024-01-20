Эксперт указывает на возможность, что этот период времени сочетается с окончательной усталостью расчетов и началом движения войск.

Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов высказал свои предположения относительно возможных причин изменения времени атак со стороны оккупантов. В последнее время оккупационные войска рф изменяют время массированных обстрелов.

Если ранее они проходили после полуночи и до наступления рассвета, то теперь начинаются перед рассветом.

"Выбор времени с 6:00 до 8:00 может быть связан с пересменкой. Вероятно, оккупанты рассчитывают, что смена операторов на радиолокационных станциях снижает боевую готовность и эффективность наших военных расчетов" - делится эксперт.

Он также указывает на возможность, что этот период времени сочетается с окончательной усталостью расчетов и началом движения войск.

Жданов отмечает, что ранее российские силы предпринимали попытки атаковать в 3-4 утра, в самый трудный период несения службы. Однако оккупанты всегда ищут новые подходы: "Если планируемое время не приносит результатов, они стараются изменить его на другое. Они исследуют слабые места в нашей системе обороны".

Также он сообщил, что есть вероятность перемещения основной ракетной базы из Севастополя в Новороссийск со стороны россии. Жданов подчеркивает, что продолжительный период без использования "Калибров" в боевой готовности связан с этим изменением базирования.

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