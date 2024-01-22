Эксперт делится, освободить всю территорию Украины за один год является нереалистичной задачей, чтобы закончить войну.

По мнению высокопоставленных представителей из Западных стран, длительность военного прогнозируется не менее чем до 2025 года, однако существуют и более пессимистичные сценарии развития событий. Рассказывая о том, когда закончится война в Украине, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан высказал свое мнение.

Эксперт подчеркнул, что два года представляют собой лишь минимальный период и отпимистичные сценарий активных военных действий в Украине, и возможно, что они будут продолжаться еще длительное время.

"Если мы получим авиацию в достаточном количестве – хотя бы 80 самолетов – то в этом году мы сможем работать по Крыму с большой вероятностью его освободить. Тогда 2025 год – это может быть уже освобождение Донбасса" - рассказывает аналитит о том, когда именно закончится война в Украине.

Эксперт отмечает, что этот двухлетний период представляет собой минимальное время, необходимое для завершения военных действий, которое нельзя ускорить. Он подчеркивает, что освободить всю территорию Украины за один год является нереалистичной задачей, чтобы закончить войну.

По словам аналитика, война в Украине закончится в несколько этапов, поскольку после активных действий идет другая фаза: "Дальше все зависит от степени развала россии. Сейчас есть определенное видение этих процессов, они уже пробиваются наружу".

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.