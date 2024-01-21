Наступательные операции по направлению на Киев, Харьков и Сумы являются чистой фантазией и нереальными в ближайшие годы.

Стратегической задачей для россиян в текущем году является выход к границам Луганской и Донецкой областей, что отражается в развертывании наступательных операций на восточном фронте. Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, полковник в запасе Вооруженных Сил Украины отмечает, планы врага предполагают завершение этой задачи к концу марта, совпадающее с президентскими выборами в рф.

Однако, по мнению эксперта, вероятно, враг застрянет на восточном фронте и исчерпает свой боевой потенциал.

"Наши военные учитывают эти расчеты, строя линию обороны и занимая выгодные позиции. Оккупанты не будут продвигаться на Запорожскую и Херсонскую области, не завершив захват Донецкой и Луганской областей, и поэтому полная оккупация южных регионов сейчас неактуальна" - рассказывает эксперт.

Свитан также утверждает, что наступательные операции по направлению на Киев, Харьков и Сумы являются чистой фантазией и нереальными в ближайшие годы, так как Россия не в состоянии собрать достаточные силы и ресурсы для таких задач.

Он указывает на неспособность врага даже насытить войсками левый берег Херсонщины, где украинские военные крепко удерживают позиции.

Также эксперт указал на опасность направлений в районе Крынок и особенно вблизи Олешек для российских сил. Он отметил, что движение из Крынок может направиться в сторону Армянска, а из Олешек – на Скадовск, где захватчики разгружают большое количество военной амуниции.

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