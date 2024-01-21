Несмотря на все усилия российских сил на Авдеевском направлении, у них нет оперативных перспектив, считает военный аналитик.

Военный эксперт и полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан указывает, что оккупанты, прикрываясь различной амуницией, продолжают наступление. На левом берегу Херсонщины российские захватчики испытывают значительные потери, и существуют два опасных направления, которые вражеская армия пытается обезопасить.

"Есть опасные участки около населенных пунктов Крынков и Алешков. Наши военные могут двигаться из Крынков в сторону Армянска, а из Олешков - на Скадовск. Порт последнего служит местом разгрузки военной амуниции для захватчиков, которую затем направляют к Олешкам" - делится эксперт.

Несмотря на все усилия российских сил на Авдеевском направлении, у них нет оперативных перспектив. Это было понятно еще с октября 2022 года, когда началось их движение в этом направлении, добавляет аналитик.

Свитан подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины правильно организовали систему обороны на этом участке, где один гарнизон поддерживает другой.

"Авдеевка успешно удерживается благодаря гарнизонам на направлении к Очеретино и Карловке, которые будут поддерживать город, используя достаточное количество боеприпасов" - добавляет аналитик.

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