От севера Харьковской области до направления Херсона враг, хоть и действует на тактическом уровне, продвигается вперед. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов рассказал, что в данный момент ВСУ выполняют стратегическую оборонительную операцию, направленную на прекращение продвижения врага по всей линии фронта.

Для достижения этой первостепенной задачи стратегической обороны используются все доступные резервы. В процессе выполнения этих операций происходит уничтожение военной техники и вражеского персонала.

"Российские силы стремятся улучшить свою тактическую позицию, активно применяя артиллерийский и минометный огонь в отношении десятков населенных пунктов Купянского района. В попытке пробить оборону Вооруженных Сил Украины противник намеревается задействовать авиацию, а также наращивает использование военной техники" - делится аналитик.

Оккупационные силы предпринимают наступательные действия в направлении Купянска, где интенсивные боевые столкновения начались еще в октябре 2023 года. С тех пор область не перестает быть местом ожесточенных боевых действий.

"Вражеские войска осуществляют штурм населенных пунктов, привлекая авиационную поддержку. Основное внимание противника сосредоточено на захвате Синьковки" - добавил эксперт.

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