В свете такой напряженной мировой обстановки Кремлю может угрожать потеря военной поддержки со стороны этих стран.

Россия сталкивается с возможностью остаться изолированной, противостоя с коалицией из 50 государств, составляющих значительную часть мировой экономики. Таким образом, перед российским руководством встает серьезная задача, на решение которой ее производственные мощности не способны, о чем рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Сейчас рф способна производить до 7 тысяч боеприпасов ежедневно, однако ее фактический расход достигает 10 тысяч. Та небольшая часть, которую агрессор не в состоянии удовлетворить из собственных источников, вынуждена быть закупленной у стратегических партнеров" - рассказывает эксперт.

Тем не менее, на текущий момент сценарий может претерпеть изменения. Иран вступает в конфронтацию с Пакистаном, а КНДР активно демонстрирует готовность к новому военному конфликту. В свете такой напряженной мировой обстановки Кремлю может угрожать потеря военной поддержки со стороны этих стран.

Жданов высказал свои предположения относительно возможных причин изменения времени атак со стороны оккупантов. В последнее время оккупационные войска рф изменяют время массированных обстрелов.

"Выбор времени с 6:00 до 8:00 может быть связан с пересменкой. Вероятно, оккупанты рассчитывают, что смена операторов на радиолокационных станциях снижает боевую готовность и эффективность наших военных расчетов" - делится эксперт.

Последние новости Украины:

Ужасный удар по гостинице - количество пострадавших растет.

Очень хороший сигнал - известно о важных изменениях в Авдеевке.

Что Путин мог пообещать Эрдогану – касается Крыма.