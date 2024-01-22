На территории Брянска продолжает разгораться пожар на нефтебазе, что, по утверждению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана, представляет собой чрезвычайно серьезное событие. Произошло попадание по нефтяному объекту, за которым последовало добивание горящей структуры.

По словам эксперта, там решили не приступать к тушению пожара до его полного угасания, поскольку удары по подобным объектам обладают важностью, учитывая, что топливо является "жизненной силой" для армии.

"Такие удары очень важны, потребности в топливе огромны у оккупантов, и это стоит в приоритетах на первом месте. Главное управление разведки провело подробную разведку, уточнило информацию, выполнило боевое задание, а затем контрольно уничтожило этот объект", - подчеркнул Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), осуществляющие атаки по российским объектам, в основном пролетают расстояние от 500 до 700 километров. Некоторые из них управляются человеком-оператором, который направляет дрон точно в цель.

Эксперт подметил, запуск таких дронов может осуществляться с территории россии, поскольку нет необходимости в преодолении больших расстояний с украинской территории.

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