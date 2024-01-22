Суть активной обороны заключается в контратаках, где атака противника останавливается, а затем начинается ответная атака.

В настоящее время на восточном направлении сложилась наиболее критическая обстановка. Военный эксперт и полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан рассказал, украинским военным приходится придерживаться стратегии активной обороны и избегать планирования масштабных стратегических наступлений.

"Оптимальным вариантом является поддержание активной обороны на восточном направлении. Это подразумевает обнаружение врага и последующее его уничтожение. Противник покидает свои укрепленные позиции, и украинские военные готовы к его ликвидации" - рассказывает эксперт.

Суть активной обороны заключается в контратаках, где атака противника останавливается, а затем начинается ответная атака. После контратак украинские военные восстанавливают утраченные позиции. Этот метод применяется в настоящее время на Купянском направлении.

"Там ожидается высокое давление до прихода весны, пока природа не оживет. До этого момента российские силы будут использовать все имеющиеся средства и усилия, сохраненные с предыдущего года. Тем не менее, ситуация находится под контролем", - подчеркнул полковник ВСУ.

Он также добавил, что украинским военным по-прежнему не хватает обещанных боеприпасов, которые они ожидали.

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