Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГБР, утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим.
«Через некоторое время с выехавшими на вызов полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери», - рассказали в ГБР обстоятельства ужаса.
По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.
Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.
Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
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