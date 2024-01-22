Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГБР, утром 21 января в городе Лиман следственно-оперативную группу полицейских вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим.

«Через некоторое время с выехавшими на вызов полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери», - рассказали в ГБР обстоятельства ужаса.

По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.

Досудебное расследование продолжается. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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