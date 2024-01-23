Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Трампа о том, что он может быстро закончить российско-украинскую войну, и рассказал, по каким сценариям это может произойти.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Дело в том, что, пожалуй, Дональд Трамп знает, это же он говорит. У него нужно спрашивать, какие он знает рецепты окончания войны. Но я вам скажу, что стоит меньше учитывать риторику предвыборной кампании, потому что это очень много времени, и, если цитировать все, будет говорить Трамп, можно уже сейчас отчаяться в том, что будет из США в будущем», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, закончить эту войну быстро очень тяжело, потому что фактически это война за Европу, потому что именно так ее воспринимает россия. По словам эксперта, для россии важно, чтобы по результатам окончания этой войны был сформирован статус, когда она влияет на систему европейской безопасности.

То есть, констатирует он, сейчас идет колониальная война против Украины, чтобы лишить нас суверенности и государственности. И вторая цель агрессии россии, продолжает эксперт, состоит в том, чтобы расшириться как империя и представлять угрозу странам Европы, влиять там на политические решения.

«Мы же можем очень четко увидеть, что в своих заявлениях путин руководствуются логикой того, что европейские страны оккупированы США, особенно Германия, он очень часто это повторяет. Он говорит о том, что они должны нас освободить от оккупации. Пока россия не изменит курс и подходы к пониманию политики и реалий в мире в 21 век, сказать, что можно быстро завершить эту войну, невозможно», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что в этом году предусмотрено ежеквартальное повышение прожиточного минимума согласно законопроекту №10400.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что энергетика – это действительно сектор обороны и безопасности, у россиян эта сфера, очевидно, работает плохо, раз в Крыму блекаут.