На этот участок направляют технику, которую сложно обнаружить с земли, поскольку российские войска в большинстве своем следуют по полям.

На прошлой неделе российские военные усилили свою активность в Мариуполе, где отмечено значительное количество передвижений бронетехники. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов заметил, что в настоящее время внимание россиян сосредоточено в определенном направлении.

"Ситуация в Мариуполе не претерпела глобальных изменений, однако мы наблюдаем увеличение напряженности. За последние две недели основное направление российских действий сосредоточено на обходе Мариуполя на северо-запад Мариупольского района, в сторону Волновахи и Угледара" - делится эксперт.

Он заметил, что технику перемещают с использованием изощренных методов. На этот участок направляют технику, которую сложно обнаружить с земли, поскольку российские войска в большинстве своем следуют по полям, находясь вдали от населенных пунктов. Фиксация данных передвижений в данном случае слишком рискована.

Также эксперт заметил, перед российским руководством встает серьезная задача, на решение которой ее производственные мощности не способны.

"Сейчас рф способна производить до 7 тысяч боеприпасов ежедневно, однако ее фактический расход достигает 10 тысяч. Та небольшая часть, которую агрессор не в состоянии удовлетворить из собственных источников, вынуждена быть закупленной у стратегических партнеров" - рассказывает эксперт.

Последние новости Украины:

Ужасный удар по гостинице - количество пострадавших растет.

Очень хороший сигнал - известно о важных изменениях в Авдеевке.

Что Путин мог пообещать Эрдогану – касается Крыма.