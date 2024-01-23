Российские силы создают свои центры координации, хотя они в настоящее время остаются неиспользованными.

Сейчас происходит систематическое расширение и совершенствование тех оборонительных объектов, которые уже были начаты. Как рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов, в настоящее время в Мариуполе не отмечается активного строительства защитных сооружений, преимущественно из-за неблагоприятных погодных условий, таких как снег, мороз и грязь.

"Последние наблюдения свидетельствуют о том, что российские военные уже привозят бетонные блоки, предназначенные для возведения сооружений в Мариуполе. Эти блоки погружают в землю в достаточном количестве в направлении от Волновахи до Мариуполя" - рассказал эксперт, опираясь на полученные данные.

Также российские силы создают свои центры координации, хотя они в настоящее время остаются неиспользованными. Параллельно с этим инженерная техника и специализированные подразделения регулярно перемещаются в сторону Мариуполя.

"Вероятно, когда погодные условия станут более благоприятными, оккупанты вновь приступят к строительству защитных сооружений" - предположил эксперт.

Также он сообщил, от севера Харьковской области до направления Херсона враг, хоть и действует на тактическом уровне, продвигается вперед. В данный момент ВСУ выполняют стратегическую оборонительную операцию, направленную на прекращение продвижения врага по всей линии фронта.

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