Появление российских войск в данном районе свидетельствует о том, что линия обороны была сдвинута.

На переднем крае боевых действий вблизи Авдеевки продолжаются ожесточенные стычки, а к югу от города образовалась практически неприкосновенная "серая зона". Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал информацию о том, что в прилегающих к Авдеевке районах была обнаружена российская бронетехника.

"Территория находится довольно далеко от Авдеевки и ранее служила базой одного из укрепленных секторов ВСУ. Этот сектор поддерживался и продолжает поддерживаться с использованием средств дистанционного поражения" - делится эксперт.

Он подмечает, появление российских войск в данном районе свидетельствует о том, что линия обороны ВСУ была сдвинута ближе к Авдеевке: "После того, как россияне разбили и заняли промзону, линия обороны переместилась ближе к Авдеевке".

При этом на Донецком фронте также отмечаются изменения неподалеку от Старомайорского. В направлении поселка Заветное Желание ВСУ сумели вытеснить российские войска с нескольких позиций огневой поддержки.

Ранее эксперт подчеркнул, что два года представляют собой лишь минимальный период и отпимистичные сценарий активных военных действий в Украине, и возможно, что они будут продолжаться еще длительное время.

"Если мы получим авиацию в достаточном количестве – хотя бы 80 самолетов – то в этом году мы сможем работать по Крыму" - заметил аналитик.

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