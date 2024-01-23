У российских военных возникают трудности даже с поставками артиллерийских систем, их артиллерия исчерпывается очень быстро.

В прошлые времена они действительно имели уверенность в себе, в отличие от текущей ситуации, в которой они явно испытывают трудности. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан поделился, важным аспектом также является наличие достаточного числа артиллерийских систем для стрельбы.

"У российских военных возникают трудности даже с поставками артиллерийских систем, их артиллерия исчерпывается очень быстро. Важным аспектом является наличие достаточного числа артиллерийских систем для стрельбы десяти тысяч снарядов, но с каждым днем им становится все сложнее обеспечивать артиллерийские подразделения" - замечает эксперт.

Он также замечает, что у них есть собственные сложности, такие как люди, вооружение и боекомплект. Тем не менее, эти проблемы для них становятся более глобальными из-за масштабов России и наложенных санкций.

Также аналитик проинформировал, на переднем крае боевых действий вблизи Авдеевки продолжаются ожесточенные стычки, а к югу от города образовалась практически неприкосновенная "серая зона".

Он подмечает, появление российских войск в данном районе свидетельствует о том, что линия обороны ВСУ была сдвинута ближе к Авдеевке: "После того, как россияне разбили и заняли промзону, линия обороны переместилась ближе к Авдеевке".

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