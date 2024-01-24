Незначительное продвижение оккупантов было ожидаемым, учитывая их активность в Харьковской области, считает эксперт.

Село Крахмальное на Купянском направлении попало под контроль российских оккупантов, что вынудило силы обороны отступить на более удобные позиции. Тем не менее, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что это событие не предвестие катастрофических сценариев.

Он утверждает, что враг не сможет достичь оперативно-стратегического успеха.

"С одной стороны, российские войска приблизились к автодороге, а с другой стороны, силы обороны все еще контролируют обстановку. Не произошло обвала линии фронта, что могло быть худшим вариантом. Незначительное продвижение оккупантов было ожидаемым, учитывая их активность в Харьковской области и большие человеческие ресурсы" - делится аналитик.

Он предполагает, что враг уже продемонстрировал примерно 70-75% своих возможностей на Купянском направлении и маловероятно, что он сможет достичь большего.

Мусиенко заключает, что после захвата Крахмального и возможного продвижения в окрестных селах, зимняя наступательная кампания окончится на данном направлении. Украинские военные крепко удерживают позиции на Востоке, в частности в Харьковской области.

Он предположил, что россияне будут избегать приближения к украинским позициям, так как опасаются подобных поражений, аналогичных предыдущим.

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