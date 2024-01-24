В настоящее время из Белгорода российские военные продолжают атаковать Харьков, используя С-300 и баллистические ракеты. Таким образом, угрозы для жителей Харькова не уменьшились, делится военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Проблема с белгородским аэродромом до сих пор остается нерешенной. Сначала начались атаки на этот объект, но затем количество атак было уменьшено по различным причинам, включая нехватку боеприпасов, дальность которых ограничена примерно 70-80 км" - делится эксперт.

Решение этой проблемы требует разрешения на использование ракеты М31 для системы «HIMARS» с дальностью порядка 80 км. Таким образом, применение таких ракет могло бы эффективно нейтрализовать угрозу со стороны систем С-300.

"Это предотвратит потери в Харькове и украинские человеческие жизни" - добавляет аналитик.

Эксперт замечает, у оккупантов есть собственные сложности, такие как люди, вооружение и боекомплект. Тем не менее, эти проблемы для них становятся более глобальными из-за масштабов рф и наложенных санкций.

"У российских военных возникают трудности даже с поставками артиллерийских систем. Важным аспектом является наличие достаточного числа артиллерийских систем для стрельбы десяти тысяч снарядов, но с каждым днем им становится все сложнее обеспечивать артиллерийские подразделения" - также замечает эксперт.

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