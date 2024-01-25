Украинцы вместе с международными союзниками разработали эффективное решение по интеграции западных ракет.

Украина успешно интегрировала западные ракеты на советских военных самолетах, используя специальные модифицированные крепления. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, подчеркнул, что определение целей для ракет происходит на этапе подготовки на земле через инженерно-технический процесс.



Свитан отметил, что украинцы вместе с международными союзниками разработали эффективное решение по интеграции западных ракет с советскими самолетами, используя адаптированные крепления.

"Советские самолеты не обладают необходимой авионикой для управления такими ракетами. В настоящее время используют модифицированные крепления, установленные на украинских Су-24, МиГ-29 и другие модели" - делится эксперт.

При появлении украинских истребителей F-16, летчики смогут более эффективно выявлять цели и управлять ракетами в ходе полета. Также перспективными здесь могут стать и шведские истребители.

Также аналитик проинформировал, на переднем крае боевых действий вблизи Авдеевки продолжаются ожесточенные стычки, а к югу от города образовалась практически неприкосновенная "серая зона".

Он подмечает, появление российских войск в данном районе свидетельствует о том, что линия обороны ВСУ была сдвинута ближе к Авдеевке.

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