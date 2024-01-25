Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на фронте и сообщил, что ВСУ успешно производят оборонную операцию, а россияне платят за незначительные успехи живой силой и техникой.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, на Купянском направлении сейчас горячо и не спокойно, враг прибегает к активным штурмовым действиям, подходит подкрепление. В то же время он отмечает, что и на Купянском, и на Лиманском направлении российские штурмовые роты, отделения, взводы включают тех, кто находился где-то на второй, третьей линии или вообще не стремился быть в этих штурмовых отрядах.

«Вероятно, заканчиваются погибающие в большом количестве зеки и другие российские военнослужащие, поэтому прибегают к таким вещам. То есть можно сказать, что, несмотря на мобилизацию, пополнение все равно не успевает восстанавливать потери, которые несет враг. И качественные показатели личного состава войск противника характеризуются уменьшением», - рассказывает Александр Мусиенко.

Основное направление удара, сообщает он, остается тем же – это Сеньковка, там идут активные боевые действия. В то же время, добавляет эксперт, враг одержал частичный успех, зайдя в Крахмальное, это небольшое село, которое находится вдоль дороги, но и ВСУ уверенно продолжают выполнять задачи по оборонной операции, а россияне теряют в живой силе и технике.

«Конечно, не очень отрадно, что у них есть какие-то тактические достижения и где-то продвигаются, но вместе с тем надо сказать, что это не успех оперативно-стратегического масштаба, не обвал линии фронта, не заход в тыл нашей группировке. Поэтому призываю не делать из подобных событий трагедий, а понимать и оценивать их адекватно, объективно, исходя из ситуации, которая есть на фронте», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Кулик объяснил, что протесты в Башкортостане сейчас начались во время так называемой избирательной кампании в рф, а это уже становится опасно для путинского режима.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чем важно уничтожение Ил-76 в белгороде.