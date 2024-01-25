В это же время российские телеграмм-каналы стали распространять информацию о 65 украинских военнопленных, находившихся на борту.

Как вчера стало известно, в Белгородской области произошла авиакатастрофа, где потерпел крушение российский военный транспортник Ил-76. Согласно предварительной информации, на борту находилось около 73 человек, возможно, с перевозкой ракет для установок С-300.

По версии оккупантов, там находились украинские военнопленные. О деталях случившегося рассказал Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины.

Координационный штаб Украины сообщил, что "специализированные подразделения активно собирают и анализируют все необходимые данные" и призвал воздержаться от распространения непроверенных сведений.

"Существует два возможных сценария: случай "дружественного огня" или спецоперация Вооруженных Сил Украины по уничтожению ракет, перевозимых на борту. Однако такая операция является сложной задачей и усложняется дальностью действия" - заметил Свитан об основных двух вариантах.

Учитывая обстрел российскими военными Харькова в тот же день, возможно, это была их собственная ракета.

Также аналитик отметил, что украинцы вместе с международными союзниками разработали эффективное решение по интеграции западных ракет с советскими самолетами, используя адаптированные крепления.

"Советские самолеты не обладают необходимой авионикой для управления такими ракетами. В настоящее время используют модифицированные крепления, установленные на украинских Су-24, МиГ-29 и другие модели" - делится эксперт.

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