Для хоть какого-то успеха оккупантам понадобится полгода внимания только на это направление.

Для того количества средств, которыми располагает рф в данный момент, наступление не кажется реальной задачей, им придется перебрасывать силы с других направлений. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал о возможном намерении оккупантов провернуть данную операцию.

«То есть, они могут уйти с запорожского направления, Херсонщины, и в Донецкой области выровняется фронт. Они освободят где-то под 100-150 000 военнослужащих и могут в принципе перебросить их на Бахмут на это направление и в принципе теоретически могут до агломерации Дружковка, Краматорск и Славянск. Но это работы на полгода в данном направлении» - делится аналитик.

Он добавил, для хоть какого-то успеха оккупантам понадобится полгода внимания только на это направление, сосредоточить все свои силы и средства в этом в одной точке.

«Этот участок из трех городов вообще непроходимый для россиян, непонятно, кто ставит им такие задачи. Вот как раз нереальная задача - это пройти этот рубеж обороны, причем только рубеж» - подчеркнул эксперт.

Также аналитик проинформировал, на переднем крае боевых действий вблизи Авдеевки продолжаются ожесточенные стычки, а к югу от города образовалась практически неприкосновенная "серая зона".

Он подмечает, появление российских войск в данном районе свидетельствует о том, что линия обороны ВСУ была сдвинута ближе к Авдеевке.

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