Ни одна из наличных украинских и зарубежных систем не обладала достаточной дальностью для такого удара, считает эксперт.

Российские спецслужбы планируют осуществить серьезные провокации в ближайшие две недели, прежде всего направленные на создание давления в информационной сфере Украины. Об этом рассказал Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, добавив, что нужно быть готовы к возможным провокациям со стороны россии в связи с крушением Ил-76.

В ближайшие две недели ожидается принятие решения о выделении более 60 миллиардов долларов Белым домом и Конгрессом на текущий год. Также поступила информация о перенаправлении арестованных средств в размере 300 миллиардов долларов (российских) на поддержку военных действий.

"Эти события создают существенный финансовый поток в пользу Украины. Российским спецслужбам придется компенсировать этот положительный момент серьезным негативом, что может выразиться в провокационных действиях. В ближайшие две недели надо быть очень аккуратными в своих предположениях" - рассказал эксперт.



Он отмечает, что ни одна из наличных украинских и зарубежных систем не обладала достаточной дальностью для такого удара. Системы, такие как С-300, IRIS-T и NASAMS, не могли достичь цели, а Patriot, в теории возможный, сталкивался с трудностями из-за постоянного контроля и опасности развертывания у границы.

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