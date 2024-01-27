Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, почему противник сейчас очень сильно активизировался в этом районе, считает эксперт.

Оккупанты стараются наступать активнее на некоторых участках фронта, чтобы достичь не одной цели. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, ответив на вопрос о том, почему Авдеевка так важна для оккупантов и что за ней следует.

«Будем выдыхать в части страха, война жестокая и беспощадная. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, почему противник сейчас очень сильно активизировался в этом районе. На самом деле, 7 октября прошлого года противник пришел к выводу, что ликвидировать украинскую государственность сейчас в этом историческом цикле они не могут» - рассказал эксперт.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются достичь каких-то достижений перед выборами путина, поэтому настаивают на выходе к границам нескольких областей.

«Мы уже воду превратили в масло, так долго мы его толчем в ступе в происходящей части Авдеевки. Авдеевка – ворота ко всей Донетчине, им нужен Купянск, ведь сам он – большой железнодорожный узел, мы уже неоднократно говорили, что по железной дороге 90% все возится в зону оккупации, им очень нужен этот узел», - рассказал эксперт детальнее.

Также по его словам, у нас есть "прекрасные моменты бавовнирования" в разных регионах рф, но, к сожалению, этого всего пока мало, потому что россия все же очень большая страна, и ее энергетическая и инфраструктурная сеть также очень большая.

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