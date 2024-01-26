С полномасштабным вторжением России на территорию Украины многим учреждениям и организациям пришлось откорректировать свою работу. Не стал исключением и Интерпол, по которому правоохранительные органы отдельных стран борются с транснациональными преступлениями.

Так, в 2023 году при непосредственном участии НЦБ Интерпола была осуществлена ​​экстрадиция в Украину 25 человек. Прежде всего – из Польши (19). По одному украинцу издали также издали Швеция, Грузия, Бельгия, Литва, Казахстан и Словакия. В свою очередь Украина экстрадировала на территорию других государств 34 человека, в том числе в Чехию (10), Молдову (8), Азербайджан (5), Казахстан (3), Польшу и Германию (по 2), Словакию, Израиль, Румынию и Литвы (по 1).

В этом аспекте можно говорить, что показатели изменились за счет прекращения выдворения из РФ и РФ. Ведь в 2021 году было экстрадировано в Украину 45 граждан. В том числе 22 из России. Иностранным государствам было выдано 78 человек (16 – в Россию)”, - рассказывает адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

В четверг стран ЕС, наиболее активно сотрудничавших с Украиной, вошли: Германия, Чехия, Польша и Молдова.

“В этот же период украинские адвокаты успешно обжаловали поисковые запросы РФ относительно политиков и бизнесменов, выехавших в ЕС, так и граждан Украины в связи с политическими мотивами и взглядами.

Также необходимо отметить, что на процесс экстрадиции из стран ЕС в Украину во время действия режима военного положения существенно повлияла Директива ЕС о введении временной защиты и ее продлении, обеспечивающая коллективную защиту перемещенных лиц, а также распространяющая на таких лиц гарантии, предусмотренные как Директивой ЕС. статус беженцев 2004 года и Конвенцией ООН О статусе беженцев 1951 года”, - сообщил Владимир Богатырь.

По его словам, при рассмотрении европейскими судами вопроса об экстрадиции в Украину прямо влияют также и заявления Украины об отступлении от выполнения гарантий и обязательств предусмотренных как Международным пактом о гражданских и политических правах, так и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Эти уступки возникли в результате действия режима военного положения и изменений внесений Уголовного процессуального кодекса Украины.

“Интенсивность взаимодействия иностранных стран с Украиной упала, хотя ключевые направления остались почти теми же. Достаточно существенно (в 6,8 раза) упало количество выявленных и задержанных на территории Украины, которые разыскивались правоохранительными органами иностранных государств с целью ареста и экстрадиции. Это можно объяснить как усложнением работы через военные действия, так и уменьшением территории, подконтрольной украинским властям”, - подытожил Владимир Богатырь.