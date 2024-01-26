Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, у нас изменились подходы, несколько стратегия по ударам по военным объектам на территории россии. Поставленная цель, объясняет он, состоит в том, чтобы не дать россии возможности использовать продукты нефтепереработки с этих предприятий в собственных интересах, заправлять свою технику и средства, которыми они наносят удары против Украины.

«Второе – это лишить возможности экспорта россию, и фактически просто добавить эффективности 12-ти санкционным пакетам, которые уже введены против россии. Санкции в действии. Если вторичные, третичные санкции не дорабатывают, доработают дроны, и доработают достаточно успешно. Мы видим, быстро и без лишней бюрократии», - объясняет Александр Мусиенко.

И это, констатирует он, удар по чрезвычайно важному сектору для экономики россии. Кроме того, добавляет эксперт, это удар по владельцам этих компаний, которые зарабатывают на этом и делятся с российскими ФСБшниками, всеми, кто поддерживают кремлевский режим. Так что, подчеркивает он, это болевые точки российского преступного режима и вообще того, кто финансирует войну.

«Обратите внимание, нет же информации, что дронов было десяток, 20, 30, 50. Речь идет о 2-3 дронах всегда, по крайней мере из того, что мы видим, что можно верифицировать. Но они попадают столь точно в цель, настолько есть информация, куда нужно попасть, где резервуары, где оно займется и будет гореть больше всего, повлечет за собой разрушение, что это просто феноменально», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал ситуацию на фронте и сообщил, что ВСУ успешно производят оборонную операцию.

Также Politeka писала о том, что Куса прокомментировал колонку экс-премьера Британии Джонсона в Daily Mail, где говорится, что Трамп – это то, что нужно миру.





