Вероятно, что противник умышленно держит ракетоносители в постоянной готовности, не применяя их.

Последнее время Россия снизила использование ракет "Калибр". Это объясняется сложностями в обслуживании и загрузке агрегатов, производящих эти ракеты. Инфраструктура и логистика сосредоточены в Крыму, в то время как сами ракеты хранятся в Новороссийске для сохранения базы, о чем детальнее рассказал Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины.

Однако эксперт предупреждает о необходимости оставаться на чеку.

"Нахождение носителей "Калибра" в постоянной готовности означает, что противник сохраняет возможность их применения. Точно предсказать момент этого применения невозможно. Вероятно, что противник умышленно держит ракетоносители в постоянной готовности, не применяя их, чтобы утомить бдительность и, возможно, ударить внезапно" - рассказывает эксперт.

Известно, что на данный момент, по состоянию на утро 26 января, в Черном море находятся 4 корабля, из которых 3 являются носителями "Калибра" с общим запасом до 14 ракет, по информации от Военно-Морских сил ВС Украины.

Также ранее аналитик сообщил, для того количества средств, которыми располагает рф в данный момент, наступление не кажется реальной задачей, им придется перебрасывать силы с других направлений.

Он добавил, для хоть какого-то успеха оккупантам понадобится полгода внимания только на это направление, сосредоточить все свои силы и средства в этом в одной точке.

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