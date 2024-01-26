Ясновидец Валерий Шатилович сообщил, что россия попытается начать новое большое наступление, но у нее не получится, а в Беларуси вообще будут свои отдельные процессы.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Все сейчас говорят о том, что россия в очередной раз готовится к нападению на Украину. Действительно ли это так?

Я, когда просматриваю этот вопрос, увидел, что танки едут, но ничего не могут сделать. То есть попытка наступления будет, но она не увенчается успехом. Такого, чтобы они вот массово как-то наступили, я не вижу. Я просто вижу, что танки начинают движение, какая-то активность, но такого наступления большого нету, я не вижу.

По твоему мнению, какие области могут быть под угрозой: Харьковская, Херсонская, Запорожская, Сумская, Черниговская?

Нет, Сумы, Чернигов – нет. Это может быть вот в районе Харьковской области, Донецкой, Луганской, вот там.

Правда ли, что лукашенко пойдет в отставку?

Он, конечно, уйдет рано или поздно, но не в ближайшее время.

Будет ли беларусь активно участвовать в боевых действиях в этом году на территории Украины?

Нет.

С ее территории есть угроза захода военной техники?

Нет, такого нету. беларусь накрыта таким черным покрывалом, там изоляция идет, там свои процессы будут происходить.

А какие процессы будут в беларуси? Как ты это видишь?

Я вижу наручники. Я вижу, что будут садить кого-то в тюрьму. Ужесточение режима идет.

Тихановская и поддержка Польши протестов в беларуси. Будут ли они иметь результат?

Это когда эти протесты будут?

Они могут быть в этом году.

Пока мало сил у них, нет, пока они не пойдут. Не будет. Полгода наверное не будет этих протестов точно.

Как сообщала Politeka, Ланг сообщила, что украинских военных не было на сбитом Ил-76, зато там было российское военное руководство, кремль поражен, там идет борьба за власть.

Также Politeka писала о том, что Бюн предупредила о планах кремля по поводу гибридной войны в Европе.