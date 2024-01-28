Это негативные новости для оккупантов, и хорошие для нас, поэтому они активизируют свои действия, делится эксперт.

Оккупанты активно проводят информационные атаки не только в отношении событий в Авдеевке, но и по всему восточному фронту в целом. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказывает, теперь россияне вновь применяют подобные информационные тактики.

Планируется усиление давления и ответных действий на фронте. Однако численность войск россиян остается неизменной. Враг ожидает только появления морозов, чтобы воспользоваться техникой.

"Продолжаются переговоры о передаче замороженных российских активов Украине, и уже имеются конкретные решения. Это негативные новости для оккупантов, и хорошие для нас, поэтому они активизируют свои действия. Цель - уменьшить эффекты наших успехов, подстрекая паническое настроение" - рассказывает эксперт.

Также эксперт предупреждает о необходимости оставаться на чеку. Дело в том, что в последнее время россия снизила использование ракет "Калибр".

"Нахождение носителей "Калибра" в постоянной готовности означает, что противник сохраняет возможность их применения. Точно предсказать момент этого применения невозможно. Вероятно, что противник умышленно держит ракетоносители в постоянной готовности, не применяя их, чтобы утомить бдительность и, возможно, ударить внезапно" - рассказывает эксперт.

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