На нашей стороне имеются средства радиотехнической разведки, которые отслеживают сигналы управления дронами, вплоть до их базы. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал, как украинские военные, используя систему HIMARS, нанесли удар по полигону, который использовали российские военные в Иловайске.

фронт, поле боя

По информации, находившийся там контингент сосредотачивался на обучении операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как только было подтверждено присутствие достаточного числа военнослужащих на этой базе, HIMARS выполнил свою задачу.

Роман Свитан выдвинул предположение о том, что удалось выделить примерно 2-3 отдела, занимающихся исключительно оперированием дронов.

"В последнее время российские военные развернули приблизительно 300–400 до 500 дронов вдоль всей линии фронта. Мы сократили примерно половину и это только в направлении Донецка", - отметил военный эксперт.

Таким образом, объем дронов представляет собой значительную угрозу.

"Количество довольно серьезное дронов у них. В Иловайске была одна группа из баз подготовки, и также существует еще одна под Донецком. Тем не менее, уверенность в том, что мы сможем их выявить и действовать аналогично, сохраняется" - рассказывает эксперт.

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