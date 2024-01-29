Эксперт выдвинул предположение о том, что удалось выделить примерно 2-3 отдела, занимающихся исключительно оперированием дронов.

На нашей стороне имеются средства радиотехнической разведки, которые отслеживают сигналы управления дронами, вплоть до их базы. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал, как украинские военные, используя систему HIMARS, нанесли удар по полигону, который использовали российские военные в Иловайске.

По информации, находившийся там контингент сосредотачивался на обучении операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как только было подтверждено присутствие достаточного числа военнослужащих на этой базе, HIMARS выполнил свою задачу.

Роман Свитан выдвинул предположение о том, что удалось выделить примерно 2-3 отдела, занимающихся исключительно оперированием дронов.

"В последнее время российские военные развернули приблизительно 300–400 до 500 дронов вдоль всей линии фронта. Мы сократили примерно половину и это только в направлении Донецка", - отметил военный эксперт.

Таким образом, объем дронов представляет собой значительную угрозу.

"Количество довольно серьезное дронов у них. В Иловайске была одна группа из баз подготовки, и также существует еще одна под Донецком. Тем не менее, уверенность в том, что мы сможем их выявить и действовать аналогично, сохраняется" - рассказывает эксперт.

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